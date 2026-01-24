Дніпро
Крем-гель д/тіла разогрів. з гірчицею та медом (Cream-gel Skipilar for body warming)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
0.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
2.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
67,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
3.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
5.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,35
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
5.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
7.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 139-В
25.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
31.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
32.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
38.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
38.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
61.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
127.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
127.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
131.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
143.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
148.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
164.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
191.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 102-А
196.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
