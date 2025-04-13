Косметичні засоби для здоров'я

Червоний слон

Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Ціни в Київ
від 72,50 грн
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Характеристики
Виробник
Фіто Фарма
Форма випуску
Бальзам
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
3 мл
Косметичні засоби

Червоний слон інструкція із застосування

Склад

100 мл рідини містять

  • ефірна олія м'яти польової (Mentha arvensis) — 60 мл
  • ментол (Menthol) — 15 г
  • ефірна олія лавру камфорного (Laurus camphor) — 10 г
  • ефірна олія базиліку євгенольного (Ocimum gratissimum) — 5 г

Фармакологічні властивості

Діє на рецептори рефлексогенних зон, посилює ефект точкового масажу.

Протипоказання

Препарат протипоказаний у разі алергії до будь-якого з його компонентів. Не застосовувати дітям до 2 років, а інгаляційно- до 7 років.

Передозування

Не відоме.

Особливості застосування

Не припускати контакту з очима, слизовими оболонками, відкритими рановими поверхнями. З обережністю, тільки місцево застосовувати вагітним жінкам та в період лактації.

Упаковка

Скляний флакон 3 мл у картонній коробці.