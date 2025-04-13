Червоний слон
Характеристики
Виробник
Фіто Фарма
Форма випуску
Бальзам
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
3 мл
Косметичні засоби
Червоний слон інструкція із застосування
Склад
100 мл рідини містять
- ефірна олія м'яти польової (Mentha arvensis) — 60 мл
- ментол (Menthol) — 15 г
- ефірна олія лавру камфорного (Laurus camphor) — 10 г
- ефірна олія базиліку євгенольного (Ocimum gratissimum) — 5 г
Фармакологічні властивості
Діє на рецептори рефлексогенних зон, посилює ефект точкового масажу.
Протипоказання
Препарат протипоказаний у разі алергії до будь-якого з його компонентів. Не застосовувати дітям до 2 років, а інгаляційно- до 7 років.
Передозування
Не відоме.
Особливості застосування
Не припускати контакту з очима, слизовими оболонками, відкритими рановими поверхнями. З обережністю, тільки місцево застосовувати вагітним жінкам та в період лактації.
Упаковка
Скляний флакон 3 мл у картонній коробці.