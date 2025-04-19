Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
118,91
Економія при броні: -5,18 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
116,57
Економія при броні: -5,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,88
Економія при броні: -6,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
121,06
Економія при броні: -14,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
119,62
Економія при броні: -16,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
123,20
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
115,80
Економія при броні: -6,80 грн