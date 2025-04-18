Київ (адресу не вказано)
Доступно в 490 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
115,90
Економія при броні: -10,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
115,20
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
108,30
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
115,80
Економія при броні: -10,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
142,30
Економія при броні: -30,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
115,80
Економія при броні: -10,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн