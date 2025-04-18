Харків (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
122,64
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
108,60
Економія при броні: -7,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
124,66
Економія при броні: -5,82 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
107,83
Економія при броні: -11,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
110,75
Економія при броні: -14,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
126,04
Економія при броні: -7,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Червоний Слон бальзам 3 мл №1
Фіто Фарма
120,40 грн