Коризалія® (Coryzalia)
Коризалія ® інструкція із застосування
Склад
діючі речовини:
1 таблетка містить:
Allium cepa 3СН ......................................... 0,333 мг;
Belladonna 3СН ......................................... 0,333 мг;
Gelsemium 3CH.......................................... 0,333 мг;
Kalium bichromicum 3СН.......................................... 0,333 мг;
Pulsatilla 3CH.......................................... 0,333 мг;
Sabadilla 3CH.......................................... 0,333 мг;
допоміжні речовини: сахароза, тальк, акація (гуміарабік), магнію стеарат, желатин, віск білий, віск карнаубський.
Лікарська форма
Таблетки, вкриті оболонкою.
Основні фізико-хімічні властивості: білі, з блискучою поверхнею, двоопуклі, вкриті оболонкою таблетки. Без запаху.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Фармакологічні властивості препарату зумовлені комплексною дією активних компонентів, спрямованою на зняття симптомів застуди та риніту.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
У складі комплексного симптоматичного лікування застуди та риніту.
Протипоказання
Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин лікарського засобу.
Пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози, глюкозо-галактозною мальабсорбцією або сахаразо — ізомальтазною недостатністю не слід приймати цей засіб.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не виявлено.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Оскільки безпека застосування Коризалії® у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, препарат у цей період застосовують тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не виявлено.
Спосіб застосування та дози
Для перорального застосування.
Дорослі та діти віком від 2 років: по 1 таблетці 6–8 разів на добу. При покращeнні стану частоту прийому зменшити.
Повільно розсмоктувати у роті до повного розчинення.
Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально, але не більше 7 днів.
Якщо симптоми захворювання не зникають чи спостерігається погіршення стану, необхідно припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.
Діти
Коризалія®, таблетки, вкриті оболонкою, рекомендовані для дітей віком від 2 років. Дітям віком до 6 років перед прийомом таблетку рекомендується подрібнити та розчинити у невеликій кількості води.
Передозування
Про випадки передозування лікарського засобу не повідомлялось.
Побічні реакції
У осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливий розвиток алергічних реакцій. В разі появи будь-яких побічних реакцій необхідно припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упaковці.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.
Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.
Упаковка
По 20 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
БУАРОН/BOIRON.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Aвеню де л'Уест Ліоне, 2 — Мессімі 69510, Франція/2, avenue de l'Ouest Lyonnais — 69510 MESSIMY, France.
Заявник
БУАРОН/BOIRON.
Місцезнаходження заявника
Aвеню де л'Уест Ліоне, 2 — Мессімі 69510, Франція/2, avenue de l'Ouest Lyonnais — 69510 MESSIMY, France.