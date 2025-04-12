Для перорального застосування.

Дорослі та діти віком від 2 років: по 1 таблетці 6–8 разів на добу. При покращeнні стану частоту прийому зменшити.

Повільно розсмоктувати у роті до повного розчинення.

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально, але не більше 7 днів.

Якщо симптоми захворювання не зникають чи спостерігається погіршення стану, необхідно припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.