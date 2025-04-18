Харків (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
241,10
Економія при броні: -39,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30
Економія при броні: -20,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
109,45
Економія при броні: -8,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
220,29
Економія при броні: -13,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
4.7 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон