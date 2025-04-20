Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
221,75
Економія при броні: -19,79 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
231,10
Економія при броні: -41,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 5
7.1 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
12.7 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
13.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
208,51
Економія при броні: -20,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Л
29.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
230,80
Економія при броні: -40,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
30.2 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Апостолове, вул. Центральна, 57
36.8 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Апостолове, вул. Центральна, 68
36.8 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Софіївка, вул. Незалежності, 54
39.0 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Казанка, вул. Центральна, 36
42.0 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
42.7 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Покров, вул. Центральна, 28
60.9 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Покров, вул. Торгова, 54/2
61.0 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
61.3 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн