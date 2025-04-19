Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
118,65
Економія при броні: -13,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
101,37
Економія при броні: -8,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
7.9 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
229,10
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
8.8 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
216,43
Економія при броні: -28,29 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 36
4.4 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
198,00
Економія при броні: -20,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
64.2 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 19
64.3 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
64.3 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
64.5 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
64.5 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
64.5 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
64.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
64.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
64.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
64.6 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.7 км
Коризалія® таблетки, вкриті оболонкою №40
Буарон
222,30 грн