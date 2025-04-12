Невелику кількість препарату нанести на болючі ділянки і втерти у шкіру (при головному болю — на скроні, потилицю; при нежиті — під ніздрями; при застудах розтерти спину, груди і живіт). При укусах комах нанести бальзам на місце укусу і втерти у шкіру.

Тривалість лікування залежить від індивідуальних особливостей пацієнта, перебігу захворювання і визначається досягнутим терапевтичним ефектом, характером комплексної терапії та переносимістю препарату.