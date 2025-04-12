Зірка (Star)
Зірка інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: ментол, камфора, олія м'яти перцевої, олія евкаліптова, олія гвоздична, олія корична;
1 мл рідкого бальзаму містить ментолу 280 мг, камфори 88 мг, олії м'яти перцевої 229 мг, олії евкаліптової 1 мг, олії гвоздичної 46 мг, олії коричної 38 мг.
допоміжна речовина: олія мінеральна.
Лікарська форма
Бальзам рідкий.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина коричнево-червоного кольору з запахом ефірних олій.
Фармакотерапевтична група
Протисвербіжні засоби.
Код АТХ D04A X.
Фармакологічні властивості
Препарат належить до групи засобів, що стимулюють рецептори слизових оболонок, шкіри та підшкірних тканин. Має протизапальні, місцевозігріваючі, антисептичні, анестезуючі властивості, розширює капіляри, покращуючи таким чином кровопостачання та незначною мірою знижуючи артеріальний тиск, діє на рефлекторні центри центральної нервової системи, проявляючи стимулюючий ефект. Дія бальзаму рідкого проявляється послабленням запального процесу та рефлекторним усуненням болю (головного, м'язового), спричиненого грипом, застудними захворюваннями та іншими чинниками.
Показання
Симптоматичне лікування грипу, запаморочення, головного болю, застуди, нежитю; при укусах комах.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу. Бронхіальна астма, коклюш, псевдокруп, схильність до бронхоспазму або судом. Пошкодження шкіри, в тому числі при опіках, порушенні цілісності шкіри, екземі, дерматиті, гнійничкових захворюваннях шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дослідження щодо взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами не проводилися.
Особливості застосування
Лише для зовнішнього застосування. Уникати контакту бальзаму з очима, слизовими оболонками та відкритими ранами. У поодиноких випадках можливі алергічні реакції. У разі появи таких реакцій слід припинити застосування лікарського засобу і змити його залишки з місць нанесення теплою водою з милом.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Через відсутність досвіду застосування бальзаму Зірка у період вагітності або годування груддю призначати препарат цій категорії пацієнтів не рекомендується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У разі виникнення побічних реакцій з боку нервової системи (запаморочення, збудження, судоми) слід утриматись від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Невелику кількість препарату нанести на болючі ділянки і втерти у шкіру (при головному болю — на скроні, потилицю; при нежиті — під ніздрями; при застудах розтерти спину, груди і живіт). При укусах комах нанести бальзам на місце укусу і втерти у шкіру.
Тривалість лікування залежить від індивідуальних особливостей пацієнта, перебігу захворювання і визначається досягнутим терапевтичним ефектом, характером комплексної терапії та переносимістю препарату.
Діти
Протипоказаний дітям до 3 років.
Препарат слід з обережністю застосовувати дітям від 3 років у ділянці обличчя, оскільки він може спричинити бронхоспазм.
Передозування
Можливе посилення проявів побічних реакцій, відчуття сильного тепла та печіння.
При випадковому потраплянні внутрішньо можливі біль у животі, нудота, блювання, діарея, симптоми пригнічення центральної нервової системи, запаморочення, атаксія, судоми, припливи, сонливість, утруднення дихання.
Лікування: у випадку прийому внутрішньо — промивання шлунка; симптоматична терапія.
Побічні реакції
Алергічні реакції, включаючи шкірні висипи, кропив'янку, свербіж, подразнення шкіри та слизових оболонок, гіперемію, дерматит, включаючи контактний дерматит, особливо у дітей.
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, збудження; можливе виникнення судом, спричинених камфорою.
З боку дихальної системи: збільшується ймовірність та частота виникнення спазму бронхів, особливо у дітей.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Данафа Фармасьютікал Джоінт Сток Компані.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Вул. Зунг Сі Тхань Тхе, б.253, м. Дананг, В'єтнам.