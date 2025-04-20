Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,00
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,10
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,00
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,80
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,00
Економія при броні: -11,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,20
Економія при броні: -9,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Економія при броні: -10,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
4.8 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
5.0 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,20
Економія при броні: -9,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
6.5 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
72,51
Економія при броні: -8,51 грн