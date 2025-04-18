Харків (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,80
Економія при броні: -8,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,20
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,10
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,10
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,80
Економія при броні: -8,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,80
Економія при броні: -8,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD