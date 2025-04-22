Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,20
Економія при броні: -7,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,21
Економія при броні: -2,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,10
Економія при броні: -7,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,20
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,80
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,10
Економія при броні: -7,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,20
Економія при броні: -7,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Економія при броні: -9,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Зірка бальзам для інгаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,80
Економія при броні: -9,30 грн