2 столові ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у

теплому вигляді 2 рази на добу за 20–30 хв до їди: дорослим і дітям віком від 14 років — ⅓ склянки, дітям 10–14 років — ¼ склянки, 7–10 років — по 2 столові ложки, 6–7 років — по 1 десертній — 1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20–30 хв до їди: дорослим і дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям 10–14 років — по ½ склянки, 7–10 років — ⅓ склянки, 6–7 років — по 2 столових ложки.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.

Курс лікування становить 2–4 тижні.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 6 років за призначенням лікаря.