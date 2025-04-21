Заспокійливий збір № 2 (седативний) (Species sedativae № 2)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,17
Економія при броні: -29,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,64
Економія при броні: -9,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
80,77
Економія при броні: -23,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
81,09
Економія при броні: -23,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,55
Економія при броні: -4,79 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,10
Економія при броні: -23,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"