Заспокійливий збір № 2 (седативний) (Species sedativae № 2)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,50
Економія при броні: -3,68 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,12
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,60
Економія при броні: -21,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,82
Економія при броні: -4,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,38
Економія при броні: -11,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,84
Економія при броні: -15,03 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,27
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,96
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,76
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,53
Економія при броні: -26,03 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,25
Економія при броні: -24,75 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,19
Економія при броні: -10,19 грн
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
79,76
Економія при броні: -18,26 грн