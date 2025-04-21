Заспокійливий збір № 2 (седативний) (Species sedativae № 2)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,13
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,41
Економія при броні: -9,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,60
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,20
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,30
Економія при броні: -30,79 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Заспокійливий збір № 2 (седативний) збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,84
Економія при броні: -29,32 грн