До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам із природженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.

У зв'язку з наявністю в дії препарату активуючого компонента останній прийом слід здійснювати не пізніше як за 2 години до сну.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Дані про ефективність та безпеку застосування препарату в період вагітності або годування груддю відсутні, тому його не слід призначати в ці періоди.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат не чинить седативної дії, тому не впливає на швидкість реакції.