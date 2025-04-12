Тенотен (Tenoten)
Тенотен інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 таблетка містить антитіла до мозкоспецифічного білка S-100 афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень С12, С30 та С200 — 3 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці з рискою нанесено напис MATERIA MEDICA, на іншому плоскому боці нанесено напис TENOTEN.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Препарат проявляє заспокійливу, протитривожну (анксіолітичну) дію, не викликаючи небажаної гіпногенної та міорелаксантної дії. Покращує переносимість психоемоційних навантажень. Має стресопротекторну, ноотропну, антиамнестичну, протигіпоксичну, нейропротекторну, антиастенічну, антидепресивну дії.
В умовах інтоксикації, гіпоксії, при станах після гострого порушення мозкового кровообігу здійснює нейропротекторну дію, обмежує зону ушкодження, поліпшує процеси навчання та пам'яті у центральній нервовій системі (ЦНС).
Інгібує процеси перекисного окиснення ліпідів.
Модифікує функціональну активність білка S-100, який здійснює у мозку поєднання синаптичних (інформаційних) та метаболічних процесів. Здійснює ГАМК-міметичну та нейротрофічну дію, підвищує активність стреслімітуючих систем, сприяє відновленню процесів нейрональної пластичності.
Показання
Невротичні та неврозоподібні стани, психосоматичні захворювання; стресорні розлади з підвищеною нервовою напруженістю, дратівливістю, тривогою та вегетативними реакціями.
Помірно виражені органічні порушення ЦНС, у тому числі травматичного та дисциркуляторного походження, які супроводжуються нестійкістю емоційного фону, дратівливістю, зниженням пам'яті, вегетативними порушеннями.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату; вагітність або період годування груддю.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Випадків взаємодії з іншими лікарськими засобами не виявлено.
Особливості застосування
До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам із природженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.
У зв'язку з наявністю в дії препарату активуючого компонента останній прийом слід здійснювати не пізніше як за 2 години до сну.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Дані про ефективність та безпеку застосування препарату в період вагітності або годування груддю відсутні, тому його не слід призначати в ці періоди.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Препарат не чинить седативної дії, тому не впливає на швидкість реакції.
Спосіб застосування та дози
Препарат приймати внутрішньо. Не застосовувати препарат разом з їжею. Застосовувати по 1 або 2 таблетки на прийом. Таблетку тримати у роті (бажано не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.
Препарат приймати 2 рази на добу; у разі необхідності — до 4 прийомів на добу. Курс лікування — 1–3 місяці; при необхідності курс лікування можна продовжити до 6 місяців або повторити через 1–2 місяці.
При відсутності стійкого покращення стану протягом 3–4 тижнів після початку лікування необхідно звернутися за консультацією до лікаря.
Діти.
Препарат у даній лікарській формі не застосовувати дітям.
Передозування
Випадків передозування не зареєстровано.
Побічні реакції
Можливі реакції підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 20 таблеток у блістері з плівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої.
По 1 або 2 блістери разом з інструкцією для медичного застосування у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ЗАТ Сантоніка.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Вул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунаське м. сам., LT-46352, Литва.
Заявник
ТОВ "Матеріа Медика-Україна".
Місцезнаходження заявника
Україна, 03062, м. Київ, вул. Невська, буд. 20,
тел.: +380 (44) 400–90–78.