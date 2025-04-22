Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
302,60
Економія при броні: -16,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
305,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
305,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
280,82
Економія при броні: -33,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
305,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
305,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
262,27
Економія при броні: -15,14 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
305,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
264,22
Економія при броні: -16,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
264,39
Економія при броні: -17,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
305,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
259,92
Економія при броні: -11,03 грн