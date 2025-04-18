Київ (адресу не вказано)
Доступно в 854 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
296,40
Економія при броні: -25,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
315,80
Економія при броні: -44,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
351,20
Економія при броні: -72,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
330,80
Економія при броні: -71,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
264,71
Економія при броні: -17,14 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
355,40
Економія при броні: -76,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
268,97
Економія при броні: -28,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна