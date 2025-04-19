Львів (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
266,07
Економія при броні: -16,19 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
305,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
305,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
305,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
262,76
Економія при броні: -26,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
258,11
Економія при броні: -12,57 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
305,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
311,70
Економія при броні: -48,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
323,00
Економія при броні: -59,90 грн