Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
262,76
Економія при броні: -15,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
276,00
Економія при броні: -26,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
262,86
Економія при броні: -14,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
267,29
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
257,29
Економія при броні: -13,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
268,37
Економія при броні: -24,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
323,00
Економія при броні: -60,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
274,96
Економія при броні: -31,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
266,66
Економія при броні: -21,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
315,80
Економія при броні: -53,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
266,36
Економія при броні: -21,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Тенотен таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
264,26
Економія при броні: -19,19 грн