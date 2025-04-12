Скін-Кап (Skin-Cap)
Скін-Кап інструкція із застосування
Лікарська форма
Аерозоль.
Основні фізико-хімічні властивості:аерозоль жовтуватого кольору з білими частками та з характерним запахом.
Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Препарат має високу антибактеріальну активність проти ряду патогенних мікроорганізмів, таких як стрептококи, стафілококи, синьогнійна і кишкова палички, протей. Протигрибкова активність препарату особливо виражена відносно PytyrosporumovaleтатаPytyrosporumorbiculare, які спричиняють запалення і надмірне лущення при псоріазі та інших захворювань шкіри.
Цинку піритіонатпригнічує проліферацію епітеліальних клітин шкіри, усуває надмірне лущення при псоріазі та інших захворювань.
Фармакокінетика.При зовнішньому застосуванні цинкупіритіонат накопичується в місцях ураження шкіри. Системна абсорбція відбувається дуже повільно, тому препарат виявляється у крові в слідових кількостях.
Клінічні характеристики
Показання
Псоріаз, атопічний дерматит, екзема, підвищене лущення шкіри, себорея волосистої частини голови.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю.
У період вагітності і годування груддю препарат можна застосовувати лише у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не виявлено.
Спосіб застосування та дози
Препарат розпилювати на уражені ділянки шкіри, тримаючи на відстані близько 15 см від поверхні шкіри. Уражені ділянки обробляти 2–3 рази на день до досягнення клінічного ефекту. Для досягнення стійкого ефекту застосування препарату рекомендується продовжити протягом одного тижня після зникнення симптомів.
Перед застосуванням балон необхідно кілька разів струснути. Під час розпилення балон тримати у вертикальному положенні.
Для обробки лікарським препаратом волосистої частини голови застосовувати спеціальну насадку.
Діти. Препарат не застосовувати дітям віком до 3 років.
Передозування
Не описане.
Можливе посилення проявів побічних ефектів.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції, включаючи почервоніння, свербіж, шкірні висипання.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
У оригінальній упаковці при температурі не вище 25° С у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл100мл, або 200млв алюмінієвому моноблок-балоні. По одному моноблок-балоні у комплекті з насадкою та інструкцією для медичного застосування поміщають в картонну коробку.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ХеміноваІнтернасіональ, С. А.