Фармакодинаміка. Препарат має високу антибактеріальну активність проти ряду патогенних мікроорганізмів, таких як стрептококи, стафілококи, синьогнійна і кишкова палички, протей. Протигрибкова активність препарату особливо виражена відносно PytyrosporumovaleтатаPytyrosporumorbiculare, які спричиняють запалення і надмірне лущення при псоріазі та інших захворювань шкіри.

Цинку піритіонатпригнічує проліферацію епітеліальних клітин шкіри, усуває надмірне лущення при псоріазі та інших захворювань.

Фармакокінетика.При зовнішньому застосуванні цинкупіритіонат накопичується в місцях ураження шкіри. Системна абсорбція відбувається дуже повільно, тому препарат виявляється у крові в слідових кількостях.

Клінічні характеристики