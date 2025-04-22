Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20
Економія при броні: -106,00 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
755,74
Економія при броні: -22,67 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
855,40
Економія при броні: -25,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20
Економія при броні: -106,00 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20
Економія при броні: -106,00 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20
Економія при броні: -106,00 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Скін-Кап аерозоль 0.2 % моноблок-балон 100 мл №1
Chemigroup France
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
900,42
Економія при броні: -49,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн