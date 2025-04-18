Київ (адресу не вказано)
Доступно в 455 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Скін-Кап аерозоль 0.2 % моноблок-балон 100 мл №1
Chemigroup France
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
Скін-Кап аерозоль 0.2 % моноблок-балон 100 мл №1
Chemigroup France
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
851,90
Економія при броні: -91,50 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап аерозоль 0.2 % моноблок-балон 100 мл №1
Chemigroup France
1202,50
Економія при броні: -46,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
802,19
Економія при броні: -46,48 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
Скін-Кап аерозоль 0.2 % моноблок-балон 100 мл №1
Chemigroup France
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
799,14
Економія при броні: -63,60 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
894,40
Економія при броні: -134,00 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап аерозоль 0.2 % моноблок-балон 100 мл №1
Chemigroup France
1214,40
Економія при броні: -58,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
789,25
Економія при броні: -54,14 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
907,63
Економія при броні: -57,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
755,74
Економія при броні: -22,67 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
788,87
Економія при броні: -23,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
798,94
Економія при броні: -57,03 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
920,30
Економія при броні: -159,90 грн
Скін-Кап аерозоль 0.2 % моноблок-балон 100 мл №1
Chemigroup France
1212,30
Економія при броні: -56,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
884,87
Економія при броні: -34,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20
Економія при броні: -88,50 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн