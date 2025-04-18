Харків (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Скін-Кап аерозоль 0.2 % моноблок-балон 100 мл №1
Chemigroup France
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Скін-Кап аерозоль 0.2 % моноблок-балон 100 мл №1
Chemigroup France
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Скін-Кап аерозоль 0.2 % моноблок-балон 100 мл №1
Chemigroup France
1215,00
Економія при броні: -66,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
881,87
Економія при броні: -31,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
791,22
Економія при броні: -35,32 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
814,65
Економія при броні: -38,05 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
902,70
Економія при броні: -166,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France