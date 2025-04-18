Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
804,54
Економія при броні: -107,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
754,14
Економія при броні: -56,10 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
879,02
Економія при броні: -28,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20
Економія при броні: -106,80 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
852,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
793,48
Економія при броні: -42,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
895,38
Економія при броні: -44,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
830,08
Економія при броні: -33,09 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
814,30
Економія при броні: -79,52 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
906,21
Економія при броні: -55,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
868,10
Економія при броні: -128,40 грн
Скін-Кап аерозоль 0.2 % моноблок-балон 100 мл №1
Chemigroup France
1249,70
Економія при броні: -102,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Скін-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
792,91
Економія при броні: -100,04 грн
Скін-Кап крем 0.2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
816,20 грн