Препарат розводити водою у різних співвідношеннях (1 частина препарату на 1 або 2 частини води, або 1 чайна ложка препарату на ¼ склянки води, залежно від індивідуальної чутливості) та застосовувати для полоскань, промивань і зрошень (3–5 разів на добу по 5 хвилин); а також ротових ванночок (3–5 разів на добу по 2–3 хвилини).

Лікування захворювань пародонта здійснювати шляхом введення в ясневі кишені та міжзубний простір турунд, рясно змочених розведеним (1 частина препарату на 1 частину води) розчином Фітоденту® (1–2 рази на добу по 15–20 хвилин); аплікації з розведеним (1 частина препарату на 1 частину води) розчином Фітоденту® (2–3 рази на добу по 15–20 хвилин).

Курс лікування визначає лікар залежно від характеру захворювання; зазвичай тривалість лікування становить 12–14 днів.