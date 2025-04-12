Фітодент® (Phytodentum®)
Фітодент ® інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 100 мл препарату містять настойки з суміші лікарської рослинної сировини «Фітодент®» (1:10) (екстрагент — етанол 40%): Аїру кореневища (calami rhizomata) — 2 г; Нагідок квітки (calendulae officinalis flores) — 1,5 г; Кропиви листя (urticae dioicae folia) — 1 г; Ромашки квітки (chamomillae recutitae flores) — 1 г; Софори японської плоди (sophorae japonicae fructus) — 2 г; Чистотілу трава (chelidonii herba) — 1,5 г; Шипшини плоди (rosae fructus) — 1 г;
допоміжні речовини: відсутні, крім екстрагенту.
Лікарська форма
Настойка.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина червоно-бурого кольору, з ароматним запахом. Допускається випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби для застосування у стоматології. Інші засоби для місцевого застосування у стоматології. Код АТХ A01A D11.
Фармакологічні властивості
Фітодент® має протизапальну, аналгезуючу, дезінфікуючу і фунгіцидну дії, добре всмоктується слизовою оболонкою порожнини рота та пародонта.
Крім того, дубильні речовини та флавоноїди, які містяться у препараті, мають ранозагоювальні, кровозупиняючі та загальнозміцнюючі властивості. Завдяки наявності в складі препарату фізіологічно активних речовин, які входять до складу ромашки, софори та чистотілу, препарат чинить болезаспокійливу дію.
Показання
Місцеве лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота: стоматит катаральний; стоматит хронічний рецидивуючий афтозний; пародонтит локалізований (хронічний або загострений перебіг) I ступеня; гінгівіт катаральний.
У вигляді полоскань при інфекційно-запальних процесах слизової оболонки глотки та гортані.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.
Дитячий вік до 12 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат посилює дію протизапальних та аналгезуючих засобів.
Особливості застосування
Фітодент® необхідно застосовувати після видалення залишків їжі та зубних відкладень. Препарат застосовувати тільки розведеним. Перед застосуванням збовтувати.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат застосовують в період вагітності та годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Препарат розводити водою у різних співвідношеннях (1 частина препарату на 1 або 2 частини води, або 1 чайна ложка препарату на ¼ склянки води, залежно від індивідуальної чутливості) та застосовувати для полоскань, промивань і зрошень (3–5 разів на добу по 5 хвилин); а також ротових ванночок (3–5 разів на добу по 2–3 хвилини).
Лікування захворювань пародонта здійснювати шляхом введення в ясневі кишені та міжзубний простір турунд, рясно змочених розведеним (1 частина препарату на 1 частину води) розчином Фітоденту® (1–2 рази на добу по 15–20 хвилин); аплікації з розведеним (1 частина препарату на 1 частину води) розчином Фітоденту® (2–3 рази на добу по 15–20 хвилин).
Курс лікування визначає лікар залежно від характеру захворювання; зазвичай тривалість лікування становить 12–14 днів.
Діти
Препарат не застосовувати дітям віком до 12 років.
Передозування
При застосуванні нерозведеного препарату можливе виникнення відчуття печіння.
Побічні реакції
При підвищеній чутливості до компонентів препарату можливе виникнення алергічних реакцій у тому числі шкірний свербіж, почервоніння, висипання на шкірі, ангіоневротичний набряк.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С.
Упаковка
По 100 мл у флаконі або банці. По 1 флакону або банці у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.