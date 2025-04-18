Харків (адресу не вказано)
Доступно в 291 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
170,40
Економія при броні: -47,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
170,40
Економія при броні: -47,30 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка