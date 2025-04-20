Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
141,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
166,80
Економія при броні: -51,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
166,80
Економія при броні: -51,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
170,40
Економія при броні: -55,30 грн