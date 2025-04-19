Львів (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
166,80
Економія при броні: -45,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
166,80
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
166,80
Економія при броні: -45,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
166,80
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
170,40
Економія при броні: -49,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
166,80
Економія при броні: -45,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
170,40
Економія при броні: -49,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
170,40
Економія при броні: -49,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
166,80
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Фітодент® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
166,90 грн