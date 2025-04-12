При сечокам'яній хворобі дорослим і дітям віком від 12 років приймати препарат перед їдою по 2 капсули 3 рази на добу. Тривалість курсу лікування становить 20-30 діб. Після перерви курс лікування можна повторити.

З метою профілактики рецидивів каменеутворення у нирках і сечовивідних шляхах після ударно-хвильової літотрипсії препарат призначати по 2 капсули 3 рази на добу протягом 5-15 діб, а після оперативного видалення каменів і/чи їх самостійного відходження — по 2 капсули 3 рази на добу протягом 1-2 місяців. При нирковій коліці препарат приймати по 1-2 капсули після усунення больового синдрому знеболювальними засобами.

При хронічному пієлонефриті препарат застосовувати паралельно з базовою терапією або після її проведення як монотерапію по 1 капсулі 3 рази на добу перед їдою протягом 3 тижнів. Курси лікування (через 1-2 тижні перерви) можна повторювати протягом 2-3 місяців.

При хронічних циститах, уретритах і простатитах препарат застосовувати по 2 капсули 3 рази на добу протягом 21-28 діб. Курс можна повторювати через 2 тижні.

Кількість курсів лікування та тривалість встановлює лікар індивідуально залежно від стану хворого.

При необхідності застосування препарату у малих дозах можна переходити на прийом капсул Фітоліт.