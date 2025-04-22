Фітоліт форте H (Phytolyte forte N)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
208,20
Економія при броні: -29,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,86
Економія при броні: -6,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,80
Економія при броні: -32,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
199,60
Економія при броні: -20,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
69,33
Економія при броні: -9,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,80
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,80
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
150,86
Економія при броні: -1,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
208,20
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн