Фітоліт форте H (Phytolyte forte N)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 542 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
120,79
Економія при броні: -0,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
181,20
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
210,50
Економія при броні: -45,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
222,40
Економія при броні: -47,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
209,16
Економія при броні: -6,27 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
231,80
Економія при броні: -49,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,80
Економія при броні: -31,50 грн