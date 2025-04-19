Фітоліт форте H (Phytolyte forte N)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,80
Економія при броні: -36,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
181,20
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
150,86
Економія при броні: -5,08 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
208,20
Економія при броні: -33,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
181,20
Економія при броні: -6,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
199,00
Економія при броні: -24,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
90,55
Економія при броні: -3,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
181,20
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
211,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
181,10
Економія при броні: -6,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Фітоліт форте H капсули №60
Корпорація Здоров'я
217,50
Економія при броні: -42,50 грн