Фармакодинаміка.

Трамазолін є похідним імідазоліну. Трамазолін є α-симпатоміметиком, що безпосередньо збуджує a-адренергічні рецептори симпатичної нервової системи, проте має незначний вплив або зовсім не впливає на b-адренергічні рецептори. Інтраназальне застосування трамазоліну призводить до звуження розширених артеріол, що сприяє зменшенню циркуляції крові в слизовій оболонці, зменшенню набряку та поліпшенню носового дихання.

Після інтраназального застосування препарату вазоконстрикція настає через 5 хвилин і триває 8–10 годин.

Фармакокінетика.

Абсорбція

Фармакокінетичні дослідження за участю людей не проводилися. Фармакокінетичні характеристики трамазоліну були досліджені на щурах, кролях та приматах. Було виявлено, що 50–80% дози абсорбується при пероральному та інтраназальному застосуванні.

Після інтраназального застосування кількість абсорбованого лікарського засобу може іноді бути достатньою для того, щоб викликати системні прояви, які впливають, зокрема, на центральну нервову та серцево-судинну системи.

Розподіл

Трамазолін та його метаболіти розподіляються в усі внутрішні органи. При цьому найвищі концентрації завжди спостерігаються у печінці.

Біотрансформація

Після перорального та місцевого застосування в сечі виявлено три основних метаболіти.

Виведення

Термінальний період напіввиведення трамазоліну та його метаболітів з крові становить 5–7 годин.

Трамазолін та його метаболіти виводяться в першу чергу нирками.