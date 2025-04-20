Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
212,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
193,55
Економія при броні: -30,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
189,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
189,41
Економія при броні: -16,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
188,08
Економія при броні: -25,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
189,52
Економія при броні: -22,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
191,97
Економія при броні: -25,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
216,20
Економія при броні: -40,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
187,61
Економія при броні: -21,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
196,42
Економія при броні: -36,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
212,00
Економія при броні: -35,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
191,93
Економія при броні: -31,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
194,65
Економія при броні: -34,43 грн