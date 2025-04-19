Львів (адресу не вказано)
Доступно в 265 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
191,66
Економія при броні: -31,35 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
216,20
Економія при броні: -38,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
216,00
Економія при броні: -38,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
216,00
Економія при броні: -38,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
201,96
Економія при броні: -37,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
189,22
Економія при броні: -23,04 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
216,00
Економія при броні: -38,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
212,00
Економія при броні: -34,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
212,00
Економія при броні: -34,40 грн