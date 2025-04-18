Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 364 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
0.6 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
196,13
Економія при броні: -21,88 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
198,53
Економія при броні: -22,58 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
190,84
Економія при броні: -27,18 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
204,33
Економія при броні: -40,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
212,00
Економія при броні: -31,20 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Лазорин® спрей назальний 1.18 мг/мл балончик 10 мл №1
Опелла Хелскеа Україна