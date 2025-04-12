Нуклео Ц.М.Ф. форте (Nucleo C.M.P. forte)
Нуклео Ц.М.Ф. форте інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: сytidine-5-disdium monophosphate (CMP disodium salt), uridine-5-trisodium triphosphate (UTP trisodium salt), uridine-5-disodium diphosphate (UDP disodium salt), uridine-5- disodium monophosphate (UMP disodium salt);
1 капсула містить цитидину-5-монофосфату динатрієвої солі (ЦМФ динатрієвої солі) 5 мг, уридину-5-трифосфату тринатрієвої солі (УТФ тринатрієвої солі), уридину-5-дифосфату динатрієвої солі (УДФ динатрієвої солі), уридину-5-монофосфату динатрієвої солі (УМФ динатрієвої солі) всього 3 мг (еквівалентно 1,330 мг чистого уридину);
допоміжні речовини: кислота лимонна безводна, натрію цитрат, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, маніт (Е 421).
Лікарська форма
Капсули.
Основні фізико-хімічні властивості: капсули № 2 з блакитною кришечкою та сірим корпусом, які містять білий гігроскопічний порошок.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на нервову систему.
Код ATХ N07X X.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Нуклео Ц.М.Ф. Форте у своєму складі містить нуклеотиди: цитидину монофосфат (ЦМФ), уридину трифосфат (УТФ), − які широко використовуються для лікування захворювань центральної нервової системи (ЦНС).
З біохімічної точки зору дія цих компонентів така:
ЦМФ бере участь у синтезі комплексу ліпідів, які формують нейрональну мембрану, головним чином сфінгомієлін — основний компонент мієлінової оболонки. Також ЦМФ є попередником нуклеїнових кислот (ДНК та РНК), які, у свою чергу, є основними елементами клітинного метаболізму (наприклад, у білковому синтезі).
УТФ діє як кофермент у синтезі гліколіпідів, нейрональних структур та мієлінової оболонки, доповнюючи дію ЦМФ. Крім того, УТФ діє як джерело енергії у процесі скорочення м’язів.
ЦМФ та УТФ беруть участь у синтезі фосфоліпідів і гліколіпідів, які головним чином складають мієлінову оболонку та інші нервові структури. Це сприяє інтенсивній метаболічній активності, яка, у свою чергу, сприяє процесу регенерації мієлінової оболонки, регулюючи демієлінізацію при периферичних нервових пошкодженнях. Таким чином, поєднання дії ЦМФ та УТФ сприяє регенерації мієлінової оболонки, правильному проведенню нервового збудження та відновленню м’язової трофіки.
Фармакокінетика.
Нуклео Ц.М.Ф. Форте містить у своєму складі фізіологічні продукти, які присутні в біологічних рідинах організму, що робить його вивчення важчим. І це є причиною того, що через велике радіологічне навантаження проводилися дослідження тільки на піддослідних тваринах з використанням радіоактивно міченого продукту.
Метою дослідження було спостереження за поглинанням і фармакокінетикою УМФ, ЦМФ та УТФ.
У результаті дослідження один і той же метаболічний шлях був виявлений для УМФ та УТФ, тобто було виявлено швидке перетворення через урацил у щонайменше ще одну полярну радіоактивну фракцію.
Сполука ЦМФ швидко перетворювалась в цитозин, урацил і щонайменше в ще одну полярну радіоактивну фракцію. Після цього цитозин в основному перетворюється в урацил. Ці результати показують, що в крові урацил найдовше метаболізується в присутності цитозину, який був утворений з початку введення ЦМФ.
Показання
Лікування невропатій кістково-суглобового (ішіас, радикуліт), метаболічного (алкогольна, діабетична полінейропатія), інфекційного походження (оперізувальний лишай).
Невралгія лицьового, трійчастого нерва, міжреберна невралгія, люмбаго.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлена.
Особливості застосування
Прийом препарату Нуклео Ц.М.Ф. Форте не пов’язаний з прийомом їжі. Тому препарат можна приймати до, під час їди або після прийому їжі.
Нуклео Ц.М.Ф. Форте містить маніт, що може чинити м’яку проносну дію. При наявності розладів шлунка, рекомендується приймати препарат Нуклео Ц.М.Ф. Форте під час їжі.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Безпека застосування лікарського засобу Нуклео Ц.М.Ф. Форте під час вагітності та в період годування груддю не встановлена.
Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе, якщо, на думку лікаря, очікуваний позитивний ефект для жінки перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Нуклео Ц.М.Ф. Форте не впливає на здатність керувати транспортними засобами і працювати зі складними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовувати перорально, незалежно від прийому їжі.
Дорослі: рекомендована доза — 1 капсула 3 рази на добу.
Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально.
Діти
Немає достатніх даних для застосування препарату дітям.
Передозування
Зважаючи на низьку токсичність препарату, вірогідність отруєння низька навіть при випадковому перевищенні терапевтичної дози.
У разі передозування необхідне симптоматичне лікування.
Побічні реакції
Не описані. Однак можливе виникнення реакцій гіперчутливості.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.
Упаковка
По 15 капсул у блістері, по 2 блістери у картонній коробці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Феррер Інтернаcіональ, С.А.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Юридична адреса:
Гран Віа Карлос ІІІ, 94, 08028 Барселона, Іспанія.
Місце виробництва:
с/Хоан Бускайа, 1–9, 08173 Сант Кугат дель Байес (Барселона), Іспанія.