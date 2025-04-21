Нуклео Ц.М.Ф. форте (Nucleo C.M.P. forte)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
549,64
Економія при броні: -25,92 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
667,48
Економія при броні: -72,98 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
493,10
Економія при броні: -17,90 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
545,27
Економія при броні: -72,41 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
680,54
Економія при броні: -81,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
493,10
Економія при броні: -17,90 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
566,40
Економія при броні: -53,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
545,43
Економія при броні: -91,29 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
677,53
Економія при броні: -83,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
534,89
Економія при броні: -61,70 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
680,10
Економія при броні: -85,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
493,10
Економія при броні: -17,90 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
374,79
Економія при броні: -32,68 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
541,10
Економія при броні: -65,90 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
561,90
Економія при броні: -49,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
521,60
Економія при броні: -46,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
288,38
Економія при броні: -55,53 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
695,33
Економія при броні: -96,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
543,39
Економія при броні: -67,33 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
694,08
Економія при броні: -95,23 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
547,64
Економія при броні: -71,58 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
696,31
Економія при броні: -97,46 грн