Київ
Нуклео Ц.М.Ф. форте (Nucleo C.M.P. forte)

Нуклео Ц.М.Ф. форте (Nucleo C.M.P. forte)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 400 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
447,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
435,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
451,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
451,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
531,32
Економія при броні: -69,46 грн
461,86 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
581,40
Економія при броні: -57,01 грн
524,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
453,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
504,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
434,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
537,36
Економія при броні: -67,42 грн
469,94 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
583,48
Економія при броні: -83,83 грн
499,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
247,00 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
562,00
Економія при броні: -30,90 грн
531,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
435,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
527,30
Економія при броні: -33,30 грн
494,00 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
561,90
Економія при броні: -30,80 грн
531,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
528,46 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
651,15 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
455,30 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
618,72 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
453,16 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
484,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
452,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
517,70
Економія при броні: -23,70 грн
494,00 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
566,40
Економія при броні: -35,30 грн
531,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
447,96 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
549,30 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
495,24 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
451,00 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
185,95 грн
ГоловнаКошикОбране