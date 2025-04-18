Нуклео Ц.М.Ф. форте (Nucleo C.M.P. forte)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 400 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
531,32
Економія при броні: -69,46 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
581,40
Економія при броні: -57,01 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
537,36
Економія при броні: -67,42 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
583,48
Економія при броні: -83,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
562,00
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
527,30
Економія при броні: -33,30 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
561,90
Економія при броні: -30,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
517,70
Економія при броні: -23,70 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
566,40
Економія при броні: -35,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.