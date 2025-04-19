Нуклео Ц.М.Ф. форте (Nucleo C.M.P. forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 245 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
568,60
Економія при броні: -101,19 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
597,35
Економія при броні: -95,07 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
527,30
Економія при броні: -56,10 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
561,90
Економія при броні: -60,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
512,80
Економія при броні: -41,60 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
540,30
Економія при броні: -69,10 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
653,60
Економія при броні: -152,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
523,85
Економія при броні: -61,79 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
542,42
Економія при броні: -83,71 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
684,33
Економія при броні: -85,36 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
525,20
Економія при броні: -54,00 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
529,10
Економія при броні: -57,90 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
561,90
Економія при броні: -60,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
270,15
Економія при броні: -34,55 грн