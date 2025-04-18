Нуклео Ц.М.Ф. форте (Nucleo C.M.P. forte)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 927 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
525,40
Економія при броні: -32,30 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
615,40
Економія при броні: -85,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
513,50
Економія при броні: -20,40 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
566,40
Економія при броні: -36,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
645,80
Економія при броні: -138,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
570,05
Економія при броні: -86,64 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
542,57
Економія при броні: -80,03 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
594,49
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
506,53
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
553,09
Економія при броні: -65,81 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
228,15
Економія при броні: -35,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Нуклео Ц.М.Ф. форте капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
526,90
Економія при броні: -33,80 грн
Нуклео Ц.М.Ф. форте ліофілізат для розчину для ін'єкцій 61 мг ампула №3
Феррер Інтернасіональ, С.А.
374,85
Економія при броні: -21,14 грн