Камідент-Здоров'я (Kamident-Zdorovye)
Камідент-Здоров'я інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г гелю містить лідокаїну гідрохлориду 20 мг, ромашки квіток настойки (1:8,5) (екстрагент — етанол 70%) 200 мг, тимолу 1 мг;
допоміжні речовини: метилпарабен (Е 218), карбомер, сахарин натрію, трометамол, олія корична, вода очищена.
Лікарська форма
Гель для ротової порожнини.
Основні фізико-хімічні властивості: гель від зеленувато-жовтого до жовто-коричневого кольору однорідної консистенції зі специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Засоби для застосування у стоматології. Код АТХ А01A D11.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комбінація активних речовин препарату має болезаспокійливі, протизапальні та антибактеріальні властивості. Лідокаїн є сильним місцевоанестезуючим засобом амідного ряду, і його механізм дії зумовлений стабілізацією клітинних мембран за рахунок блокади натрієвих каналів. Порівняно з новокаїном лідокаїн є більш ефективним і безпечним, а також може мати антибактеріальні властивості.
Ромашки квіток настойка проявляє протизапальну, антисептичну і ранозагоювальну дію.
Ромашка або ромашки квіток настойка містить складну суміш структурно різних протизапальних і антибактеріальних властивостей, які поєднано для підвищення загального лікувального ефекту. Терапевтично найбільш важливими є сесквітерпени, що містять понад 50% активних складових частин ромашки. Протизапальна дія ромашки проявляється головним чином завдяки хамазулену та (-)-альфа-бісабололу, що також мають антибактеріальні і протигрибкові властивості.
Тимол є похідним фенолу із протимікробними і чітко вираженими протигрибковими властивостями. Він має широку антисептичну дію і, на відміну від фенолу, значно нижчий рівень токсичності. Крім того, тимол проявляє противірусні властивості.
Показання
Лікування легких форм уражень ясен і слизової оболонки порожнини рота інфекційного генезу губ разом із утворенням пухирців, гінгівітів і глетчерної еритеми.
Симптоматичне лікування подразнень, гіперчутливості і/або подразнення слизової оболонки внаслідок використання зубного протезу.
Запобігання болю і дискомфорту, спричинених прорізуванням зубів. Зменшення подразнення і дискомфорту, спричинених ортодонтичними процедурами.
Протипоказання
Ниркова та печінкова недостатність, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність ІІ-ІІІ ст. Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату, інших місцевоанестезуючих засобів амідного ряду, інших складноцвітих. Ушкодження слизової оболонки порожнини рота.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не виявлена.
У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Уникати попадання в очі або на відкриті рани. Руки слід ретельно вимити після нанесення гелю. Препарат може спричинити оніміння язика, тому після застосування гелю слід з обережністю вживати їжу і напої.
Тривале застосування у високих дозах необхідно проводити під наглядом лікаря. Високі дози не слід застосовувати довше зазначеного періоду без консультації з лікарем.
Тривале і часте застосування препарату може призвести до виникнення системних алергічних побічних реакцій, розладів з боку центральної нервової системи і серцево-судинної системи.
У разі виникнення сильного почервоніння або набряку ясен чи серйозних супутніх скарг слід проконсультуватися з лікарем.
Наявність у складі метилпарабену (Е 218) може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Безпека застосування у період вагітності або годування груддю не була встановлена. Тому препарат не слід застосовувати протягом цих періодів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Невідома.
Спосіб застосування та дози
Смужку гелю завдовжки 0,5 см наносити на болюче або запалене місце 3 рази на добу, злегка масажуючи.
Застосування дітям віком від 3 місяців. Препарат застосовувати не більше 3-х разів на добу. Для місцевого застосування наносити на слизову оболонку порожнини рота.
Тривалість лікування — до усунення симптоматики.
Діти
Препарат можна застосовувати дітям віком від 3 місяців при прорізуванні молочних зубів.
Передозування
Випадки передозування не встановлені.
Побічні реакції
Іноді після застосування гелю може виникати свербіж, гіперемія, легке печіння, подразнення, алергічні реакції, включаючи контактні алергічні реакції, шкірні висипання, ангіоневротичний набряк.
У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 г або 20 г у тубі у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.