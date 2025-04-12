Фармакодинаміка.

Комбінація активних речовин препарату має болезаспокійливі, протизапальні та антибактеріальні властивості. Лідокаїн є сильним місцевоанестезуючим засобом амідного ряду, і його механізм дії зумовлений стабілізацією клітинних мембран за рахунок блокади натрієвих каналів. Порівняно з новокаїном лідокаїн є більш ефективним і безпечним, а також може мати антибактеріальні властивості.

Ромашки квіток настойка проявляє протизапальну, антисептичну і ранозагоювальну дію.

Ромашка або ромашки квіток настойка містить складну суміш структурно різних протизапальних і антибактеріальних властивостей, які поєднано для підвищення загального лікувального ефекту. Терапевтично найбільш важливими є сесквітерпени, що містять понад 50% активних складових частин ромашки. Протизапальна дія ромашки проявляється головним чином завдяки хамазулену та (-)-альфа-бісабололу, що також мають антибактеріальні і протигрибкові властивості.

Тимол є похідним фенолу із протимікробними і чітко вираженими протигрибковими властивостями. Він має широку антисептичну дію і, на відміну від фенолу, значно нижчий рівень токсичності. Крім того, тимол проявляє противірусні властивості.