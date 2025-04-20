Камідент-Здоров'я (Kamident-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
133,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
146,10
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
128,30
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
133,00
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
133,30
Економія при броні: -10,50 грн