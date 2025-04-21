Камідент-Здоров'я (Kamident-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70
Економія при броні: -21,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70
Економія при броні: -21,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
128,20
Економія при броні: -1,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
146,20
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70
Економія при броні: -21,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70
Економія при броні: -21,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
133,30
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
128,20
Економія при броні: -1,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
155,70
Економія при броні: -28,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,60
Економія при броні: -21,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
146,10
Економія при броні: -19,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70
Економія при броні: -21,90 грн