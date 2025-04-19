Камідент-Здоров'я (Kamident-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
139,60
Економія при броні: -17,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
146,10
Економія при броні: -24,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
146,20
Економія при броні: -24,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
128,20
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
139,60
Економія при броні: -17,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
146,10
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,60
Економія при броні: -26,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
146,10
Економія при броні: -24,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
139,60
Економія при броні: -17,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
148,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
128,30
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
128,20
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Камідент-Здоров'я гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Корпорація Здоров'я
128,30
Економія при броні: -6,60 грн