Лікування необхідно проводити під контролем лікаря. Препарат бажано застосовувати короткими курсами (не довше 10 днів) на невеликі ділянки шкіри. При довготривалому застосуванні на великі ділянки шкіри збільшується частота виникнення побічних ефектів, пов’язаних із ятрогенним гіперкортицизмом: набряки, артеріальна гіпертензія, гіперглікемія та зниження толерантності до глюкози. Перед кожним повторним застосуванням препарату залишки мазі після попереднього нанесення слід змити теплим мильним розчином або розчином антисептика. Під час лікування рекомендується носити вільний одяг. Не слід застосовувати препарат під оклюзійну пов’язку, а також при ураженнях слизових оболонок порожнини рота, носа, очей. З обережністю застосовувати на ділянках тіла з тонкою шкірою (обличчя, пахові та пахвинні ділянки), оскільки можливе збільшення ступеня всмоктування та розвиток місцевих побічних ефектів (телеангіектазії, періоральний дерматит) навіть після нетривалого застосування. Не застосовувати на шкіру молочних залоз. Слід уникати нанесення препарату на повіки або шкіру навколо очей пацієнтам із катарактою, закритокутовою та відкритокутовою глаукомою через можливе посилення симптомів захворювання. Слід уникати потрапляння препарату в очі. При виникненні у період лікування місцевого подразнення, грибкового ураження шкіри або розвитку реакцій гіперчутливості препарат необхідно відмінити. У разі розвитку інфекції, резистентної до гентаміцину, у місці застосуванні мазі слід провести відповідне антибактеріальне або протигрибкове лікування.

При зовнішньому застосуванні препарату можливі: зниження продукування адренокортикотропного гормону гіпофізом через пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниковозалозної системи, зниження рівня кортизолу у крові та розвиток ятрогенного синдрому Іценка — Кушинга, що зникає після припинення застосування препарату.

При необхідності тривалого застосування слід проводити періодичний контроль функції кори надниркових залоз шляхом визначення рівнів кортизолу у крові та сечі після стимуляції адренокортикотропним гормоном.

Під особливим контролем слід застосовувати препарат хворим на псоріаз, оскільки місцеве застосування глюкокортикостероїдів на ділянки, уражені псоріазом, може призвести до поширення рецидиву, спричиненого розвитком толерантності, до генералізованого пустульозного псоріазу та системної токсичності, спричиненої дисфункцією шкіри.

З обережністю слід застосовувати лікарський засіб при наявності атрофії підшкірної клітковини, особливо пацієнтам літнього віку.

Під час лікування не рекомендується робити щеплення проти віспи, а також проводити інші види імунізації.

Гентаміцин, що входить до складу препарату, може спричиняти перехресні алергічні реакції з іншими аміноглікозидними антибіотиками. Системна абсорбція гентаміцину при місцевому застосуванні може бути вищою при лікуванні великих поверхонь тіла, особливо при довготривалому застосуванні або при наявності пошкоджень шкіри. У таких випадках можливе виникнення небажаних ефектів, пов’язаних із системною абсорбцією гентаміцину. Рекомендуються відповідні запобіжні заходи у таких випадках, особливо при лікуванні немовлят та дітей.

Довготривале місцеве застосування антибіотиків іноді може призводити до росту резистентної мікрофлори, включаючи грибкову. У цьому випадку терапію слід припинити та призначити відповідне лікування.

При тривалому застосуванні (більше 14 днів) на великих ділянках шкіри, особливо пацієнтам із хронічною нирковою недостатністю, необхідно враховувати можливість резорбтивних ефектів гентаміцину: ототоксичність (запаморочення, нудота, шум у вухах), нефротоксичність (підвищення рівня сечовини і креатиніну у крові, зменшення діурезу), підвищення рівня білірубіну і трансаміназ у сироватці крові.

Цей лікарський засіб містить пропіленгліколь, який може спричинити подразнення шкіри.

Цей лікарський засіб містить спирт стеариловий, який може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Лікарський засіб протипоказаний у період вагітності. На період лікування препаратом годування груддю слід припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат не впливає на швидкість психомоторних реакцій.