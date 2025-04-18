Харків (адресу не вказано)
Доступно в 408 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
260,33
Економія при броні: -44,44 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
392,46
Економія при броні: -62,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
261,26
Економія при броні: -35,49 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
393,87
Економія при броні: -63,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
256,00
Економія при броні: -16,50 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
379,40
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
251,60
Економія при броні: -12,10 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
408,10
Економія при броні: -41,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
251,60
Економія при броні: -12,10 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
386,20
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
251,60 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
393,34
Економія при броні: -61,90 грн